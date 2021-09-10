Apple Watch sorunları giderildi: Seri üretim başlıyor

Apple'ın 14 Eylül'de tanıtmaya hazırlandığı Apple Watch Series 7'deki tüm sorunlar giderildi. Apple artık seri üretime geçmeye hazır.

Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarından büyük bir pay elde eden Apple, 14 Eylül'de yeni iPhone'larla birlikte Apple Watch Series 7 modeliyle karşımıza çıkacak.

Apple Watch Series 7'nin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, saatin karmaşık tasarımı nedeniyle üretim ertelenmişti.

Yayınlanan raporda, Apple Watch üreticilerinin geçen haftalarda küçük ölçekli üretime başladıkları, ancak tatmin edici üretim performansına ulaşmakta zorluk yaşadıkları belirtildi.

SORUNLAR GİDERİLDİ, SERİ ÜRETİME HAZIR

Gelen bilgilere göre Apple, Series 7 modellerinin üretiminde yaşadığı sorunları giderdi. Şirket, Apple Watch Series 7 üretimine eylül ayının ortalarında başlayacak.

TASARIM YENİLENİYOR

Paylaşılan görseller, akıllı saatlerin iPhone 12 ve iPad Pro tarzında güncellenmiş bir tasarıma ve düz kenarlara sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca söz konusu tasarım değişiklikleri, Apple Watch Series 7 kasalarında 1 mm'lik artışa neden olacak. Kısacası bu yıl 40mm ve 44mm versiyonların yerini 41mm ve 45mm modeller alacak.

Düz kenarlı tasarım ve daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak yeni saatler, önceki modellere göre 1,7mm daha ince olacak. Digital Crown ve yandaki fiziksel tuşta ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Apple Watch Series 7 hakkında tüm detaylar, Apple'ın 14 Eylül'de düzenleyeceği etkinlik sırasında ortaya çıkacak.