Apple, Xiaomi'yi geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu

Apple, Xiaomi'yi geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi oldu

Apple, yılın üçüncü çeyreğinde Xiaomi'yi geçerek dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. İlk sırada ise Güney Koreli Samsung var.

Araştırma firması Canalys, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel akıllı telefon sevkiyat raporunu yayınladı.

Rapora göre dünya çapında akıllı telefon pazarındaki sevkiyat, bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6 düştü.

Canalys Baş Analisti Ben Stanton, çip krizi nedeniyle akıllı telefon sektöründeki arz ve talep dengesinin 2022'den önce normale dönmeyeceğini söyledi.

LİDER SAMSUNG

Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19 pazar payına sahip olan Samsung, üçüncü çeyrekte bu payı yüzde 23'e çıkardı ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını korudu.

APPLE, XIAOMI'Yİ GEÇTİ

Daha önceki çeyrek raporlarında ikinci sıra için sık sık birbirlerini geçen Apple ve Xiaomi, üçüncü çeyrekte de rekabeti sürdürdü.

Apple, yüzde 15'lik pazar payıyla Xiaomi'yi geçerek ikinci sırada yer alırken, Çinli şirketin pazar payı yüzde 14'te kaldı. Diğer Çinli üreticiler Vivo ve Oppo ise yüzde 10'luk payla ilk beşi tamamladı.