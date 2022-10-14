Apple, yasak olmasına rağmen Brezilya'da iPhone kutularına şarj cihazı koymuyor

Apple’ın Brezilya’da şarj cihazı olmadan iPhone satışı yapması yasaklanmıştı. Ancak şirket, mahkeme kararına uymadan satış yapmaya devam ediyor.

Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

Bu kararın ardından bazı ülkelerde davalık olan Apple, Brezilya ve Fransa gibi ülkelerde bu kararı uygulayamamıştı.

Brezilya Adalet Bakanlığı, Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmadan satılmasını yasaklamıştı.

Apple, satışlara devam ediyor

Mahkeme kararına uymayan Apple, Brezilya'da şarj cihazı olmadan iPhone satışına devam etti.

Brezilya mahkemesi, iPhone’ları şarj aleti olmadan satmaya devam ettiği için Apple’a 19 milyon dolar para cezası verdi.



Apple’ın para cezasını ödemesi, iPhone’ların kutusuna yeniden şarj aletini dahil etmesi ve 13 Ekim 2020’den sonra iPhone satın alan tüm müşterilere şarj cihazı sağlaması bekleniyor.