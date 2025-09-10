Apple, yeni iPhone askısını satışa çıkardı: İşte Türkiye fiyatı

Apple, dün gece gerçekleştirdiği iPhone 17 lansmanında telefonları güvenle taşımak için tasarlanan yeni aksesuarı "Çapraz Askı"yı tanıttı.

Bu yeni aksesuar, özellikle telefon hırsızlıklarının yoğun olduğu bölgelerde kullanıcıların cihazlarını güvende tutmasını amaçlıyor.

TASARIM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET kumaşlardan üretilen askı, seçili Apple kılıflarıyla uyumlu şekilde çalışıyor.

Ayarlanabilir yapısı sayesinde kullanıcıların telefonlarını vücutlarında konforlu bir şekilde taşımasına olanak tanıyor.

Paslanmaz çelik sürgülü mekanizması ve esneyebilen yerleşik mıknatısları sayesinde kayış uzunluğu kolayca ayarlanabiliyor.

Bu mekanizma, askının iki tarafının da sağlam ve düzgün şekilde hizalı kalmasını sağlıyor.

APPLE ÇAPRAZ ASKI TÜRKİYE FİYATI

Toplam 10 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan yeni Çapraz Askı aksesuarı, 3 bin 499 TL'lik fiyat etiketiyle Apple'ın resmi sitesinde yerini aldı.