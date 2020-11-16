Apple, yeni M1 işlemcileri için Samsung ile görüşme halinde

5nm mimari ile üretilecek yeni M1 işlemcileri için TSMC’nin üretim kapasitesini zorlayan Apple, ikinci tedarikçi olarak Samsung'un kapısını çaldı.

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve artık Intel işlemcilerden vazgeçtiğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

10 Kasım'da bir etkinlik düzenleyen ABD'li şirket, gücünü kendi ürettiği M1 işlemcisinden alan ilk Mac modellerini resmen tanıttı.

Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı da sonlandı.

ÜRETİM İÇİN SAMSUNG DEVREDE

iPhone ve diğer iOS cihazlarında kullanılan işlemciler, TSMC tarafından üretiliyor. Ancak TSMC'nin yeni M1 işlemcilerini de üretecek kapasitesi bulunmuyor. Bu nedenle Apple, yıllık 20-30 milyon adet üretilecek M1 çipleri için ibreyi Samsung'a çevirdi.

Gelen bilgilere göre Apple, M1 işlemci üretiminin bir kısmı için Samsung ile görüşüyor. Böylece ABD'li şirket, yoğun işlemci üretimini TSMC ve Samsung'a dağıtarak büyük bir yükten kurtulmuş olacak.

Öte yandan Samsung, en büyük rakiplerinden biri olan Apple sayesinde yeni bir gelir kapısı daha açmış olacak.

APPLE'DAN YENİ İŞLEMCİ: M1

Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç verecek yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi.

Apple, yeni işlemcinin güç verimliliğine odaklanacağını söyledi ve M1'in watt başına dünyanın en iyi performansını sunduğunu açıkladı.

Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.

Apple'ın yeni işlemcisi M1, aynı zamanda 16 çekirdekli Neural Engine ile birlikte 8 çekirdekli bir grafik ara birimine (GPU) sahip.

Gücünü M1 işlemcisinden alacak yeni ürünler ise şöyle:

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