Apple, yeni MacBook Air ve Mac Pro modellerini tanıttı Apple, düzenlediği etkinlikte yeni MacBook Air ve Mac Pro modellerini görücüye çıkardı. Yeni bilgisayarların fiyatları ve özellikleri haberimizde.

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Apple, TSİ 20.00'de başlayan WWDC 2023 etkinliğinde yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Bu kapsamda, yeni Mac Pro ve 15 inç yeni MacBook Air modelleri görücüye çıktı.

Gelin hep birlikte yeni ürünlerin özelliklerine kısaca göz atalım ve fiyat etiketlerine yakından bakalım.

Yeni Mac Pro neler sunuyor

Apple'ın kendi işlemcisi M2 Ultra'dan güç alan yeni Mac Pro, rende görünümlü metal tasarımıyla eski Intel sürümüyle aynı görünüyor, ancak iç kısımda bazı büyük değişiklikler var.

Mac Pro, genişletme için altı adet açık PCIe Gen 4 yuvası içerecek ve sekiz adet yerleşik Thunderbolt bağlantı noktası sunacak.

En fazla 76 çekirdekli GPU ve 192 GB bellek de yapılandırma seçenekleri arasında yer alacak.

Yeni model önümüzdeki haftadan itibaren 6 bin 999 dolar karşılığında satışa sunulacak.

Apple, kendi M serisi yongalarına ilk olarak Kasım 2020'de geçiş yapmaya başladı. İlk M1 yongası, geçen yıl M2 ortaya çıkmadan önce MacBook Air , Mac Mini ve MacBook Pro'da karşımıza çıkmıştı.

15 inç yeni MacBook Air neler sunuyor

Yeni MacBook Air, 11,5 mm kalınlığında, Apple bunun onu dünyanın en ince 15 inçlik dizüstü bilgisayarı yaptığını söylüyor.

İki USB-C Thunderbolt bağlantı noktasına, bir MagSafe şarj konektörüne ve bir kulaklık jakına sahip olan model, 18 saatlik batarya ömrü sunuyor ve gücünü Apple'ın M2 yongasından alıyor.

Bunun dışında, 24 GB'a kadar RAM desteği ve 2 TB’a kadar depolama seçenekleri, 15 inç MacBook Air’de sunuluyor.

Yeni model 1.299 dolardan başlıyor ve önümüzdeki hafta satışa sunulacak. Öte yandan, Apple daha küçük modelinin fiyatını da güncelledi..

M2 özellikli 13 inç MacBook Air şimdi 1.099 dolardan başlıyor ve temel M1 Air de 999 dolardan satılacak.