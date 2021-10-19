Apple yeni ürünlerini açıkladı

Apple'ın yeni çıkaracağı 14 inç MacBook Pro modelinin Türkiye fiyatının 23 bin 499 TL olduğu açıklandı.

Apple, yeni tasarımlar getirdiği 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun yanında AirPods 3'ünde özelliklerini kamuoyu ile paylaştı.

Düzenlenen lansmanda 3'üncü nesil AirPods'un ter ve su geçirmez olduğu ayrıca 6 saat gibi dinlenme imkanı sunan özellikler getirildiği vurgulandı.

Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı aktarıldı. yeni AirPods'un, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı olurken, canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliğine de sahip olduğu bildirildi.

AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI 1.999 TL

FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec'i AAC-ELD'ye sahip AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa çıkarılacağı açıklandı.

Bunun yanı sıra 2. nesil AirPods’un fiyatı 1.499 TL olarak güncellenirken, AirPods Pro’nun 2.899 TL karşılığında MagSafe Şarj Kutusu ile satışa çıkacağı eklendi.

MACBOOK PRO'YA YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

Lansmanın en çok merak edilen ürünü yeni MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor, Apple bunun yerine cihazlarda fonksiyon tuşlarını getirdi.

İPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. 14 inçlik model 8 çekirdekli işlemci, 2,8 kata kadar daha hızlı performans ile karşımıza çıkıyor.

YENİ 14 İNÇ MACBOOK PRO 23 BİN 499 TL

Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak. MacBook MAX ise 39 bin 999 TL'den satışa sunulacak.

APPLE, ŞAŞIRTAN BİR KARARLA İŞLEMCİLERİ İKİYE AYIRDI

Apple, M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya sahip. Birden çok ekran çalıştırabiliyor. M1 Pro işlemci ProRes desteğine sahip. Apple sürpriz bir kararla M1 Pro ve M1 Max olarak işlemcileri ikiye ayırdı.

M1 Max işlemci, M1 Pro modelinde de olduğu gibi 5nm teknolojisiyle üretildi. Bununla birlikte M1 Max, M1 Pro’dan farklı olarak 400Gbps bellek bant genişliğini destekliyor.

APPLE M1 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim teknolojisi: 5nm teknolojisi

Çekirdek sayısı: 10 çekirdek

GPU çekirdek sayısı: 16 çekirdekli grafik arabirimi

APPLE M1 MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üretim teknolojisi: 5nm teknolojisi

Çekirdek sayısı: 10 çekirdek

GPU çekirdek sayısı: 32 çekirdekli grafik arabirimi