Apple yine uçtu! iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu? Güncel fiyatlar...

Apple yine uçtu! iPhone 11, 12, 13 kaç TL oldu? Güncel fiyatlar...

Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. iPhone telefon alıcıları ise son fiyatları araştırıyor. Peki iPhone 11,12,13 ne kadar kaç TL oldu? İşte yeni iPhone fiyatları...

Apple Türkiye, iPhone'larda dahil olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptı.

Telefon alacak olanlar, iPhone güncel fiyatlarını araştırıyor.

Apple resmi sitesindeki fiyatlara göre, ortalama 1.500 - 3 bin lira artış görüldü.

Zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in (1 TB) Türkiye’deki satış fiyatı da 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye yükseltildi.

Peki iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 kaç TL? İşte yeni güncel zamlı iPhone telefon fiyatları...

IPHONE 13 FİYATLARI

128 GB iPhone 13 fiyatı 16.299 TL'den 18.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 14.799 TL'den 17.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

IPHONE 12 FİYATLARI

iPhone 12 64 GB, 14.999 TL’den 17.499 TL’ye yükseldi.

iPhone 12 Mini 64 GB, 13.499 TL iken 15.799 TL oldu.

IPHONE 11 FİYATLARI

iPhone 11 64 GB, 10.999 TL iken yeni fiyatı 12.999 TL oldu.

iPhone 11 128 GB ise güncel fiyatıyla 13.899 TL.