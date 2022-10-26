Apple yöneticisinden USB-C girişi iPhone açıklaması

Apple’ın küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak, USB-C şarj girişine sahip olması beklenen iPhone'lar ile ilgili konuştu.

Avrupa Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltacağını ve müşterilere kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, resmen onaylanmıştı.

Yeni karar ile birlikte, AB ülkelerinde satılacak küçük ve orta ölçekli tüm elektronik cihazlarda USB-C bağlantı noktası bulunması zorunlu olacak.

Apple, tek tip şarj cihazına sıcak bakmıyor

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği istemiyor.

Apple yöneticisinden açıklama geldi

Konuyla ilgili açıklama, Apple’ın küresel pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Greg Joswiak’tan geldi.

Bir diğer Apple yöneticisi Craig Federighi ile birlikte soruları yanıtlayan Joswiak, iPhone’da USB-C teknolojisine geçiş konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

USB-C ve Lightning’in dünyanın en popüler iki konektörü olduğunu söyleyen Joswiak, 1 milyardan fazla insanın bir şekilde Lightning kablosu kullandığını belirtti.

Avrupa Birliği ve Apple arasında ortak şarj regülasyonu konusunda fikir ayrılığı olduğunu söyleyen Joswiak, Avrupa Birliği’nin niyetinin iyi olduğuna inandığını, ancak düzenlemeyi uygulamanın kolay olmadığını belirtti.

Apple yöneticisi, Avrupa Birliği’nin bir ara, günümüzde artık eskiyen bir teknoloji hâline gelmiş olan, microUSB’yi ortak şarj çözümü olarak dayatmaya çalıştığını hatırlattı.

Joswiak, bu itirazlarına rağmen USB-C iPhone çıkarmanın Apple için bir zorunluluk olduğunu da itiraf etti