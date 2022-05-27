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    Apple'a geçen eski Tesla mühendisi istifa etti

    Apple, otonom elektrikli aracını geliştirme sürecinde eski Tesla mühendisini işe almıştı. Ancak mühendis, Apple'da sadece 7 ay çalışabildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:55
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    Apple'a geçen eski Tesla mühendisi istifa etti

    Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

    Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz yıl kasım ayında eski Tesla mühendisi Christopher Moore'u transfer etmişti.

    Sadece 7 ay çalıştı

    Tesla Autopilot yazılım mühendisi Christopher Moore, Florida merkezli bir lidar şirketi olan Luminar'a katılmak için Apple'dan istifa ettiğini duyurdu.

    Geçtiğimiz yıl, Apple'ın sürücüsüzü araj projesinin yöneticisi Doug Field da Ford'a katılmak için Apple'dan ayrılmıştı.

    apple car


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