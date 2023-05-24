Apple'a rekor ceza gelebilir! AB'nin kararı bekleniyor AB Komisyonu'nun, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden mahkeme kararının temyiz duruşması, Avrupa Adalet Divanı'nda başladı.

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Apple'a 13 milyar euroluk vergi davası, Adalet Divanı'nda görüşülmeye başlandı.

AB Komisyonu, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarmasını iptal eden alt mahkeme kararında, hukuki hatalar yapıldığını iddia ediyor.

Hukuki mücadele sonucunda Apple'ın İrlanda'ya 13 milyar euroluk vergi ödemesi gerekip gerekmediği açıklık kazanacak.

Ne olmuştu

AB Komisyonu, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın Avrupa faaliyetleri için İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını 2016'da tamamlamıştı.

Şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar veren AB Komisyonu, Apple'dan 2003- 2014 arasındaki dönem için 13 milyar euro ve faizinin tahsil edilmesini kararlaştırmıştı.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle suçlamış, İrlanda yönetimi ve Apple şirketi, Komisyon'un kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı. Dava, Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi'nde ele alınmıştı.

Bu mahkeme, 2020'de İrlanda'daki vergilendirmeyle ilgili AB Komisyonu kararını Apple lehine iptal etmişti.