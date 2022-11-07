Apple'da 'Hey Siri' komutu tarihe mi karışıyor? İşte yeni komut..

Apple'da bir dönem sona eriyor. Apple'ın dijital asistanı Siri'nin uyandırma komutu değişiyor. İşte Apple'ın düşündüğü yeni komut..

Apple’ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinde kullanılan dijital asistanı olan "Hey Siri" komutunun tarihe karışacağı iddia ediliyor.

Kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıran dijital asistan sayesinde kullanıcı telefona sesli komut vererek bazı işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bunun için 'Hey Siri' komutunu söyleyerek dijital asistanı etkinleştirebiliyorsunuz.

Yeni komut belli oldu

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen habere göre Apple, dijital asistanı Siri’yi etkinleştirmek için söylenen "Hey Siri" ifadesini, tek kelimeye indirmeye hazırlanıyor. Apple bu komutu "Siri" olarak değiştirmeye hazırlanıyor.

Apple henüz komutun neden değiştirileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni Siri komutunun ne zaman çıkarılacağı tam bilinmezken 2023 yılı içerisinde yada 2024 yılında kullanılmaya başlaması bekleniyor.