Apple'dan bir ilk: Bazı çalışanlarla yollar ayrıldı Apple, kurumsal perakende ekiplerinde görev yapan çok az sayıda çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

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Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, işten çıkarmalara Amerikan teknoloji şirketleri öncülük etti.

Analistler, büyük ABD teknoloji firmalarının, önümüzdeki birkaç ay boyunca daha fazla kişiyi işten çıkarmasını bekliyor.

Apple da küçülmeye gidiyor

İşten çıkarma konusunda şimdiye kadar direnmeyi başaran Apple, son zamanlarda bazı çalışanlarla yolları ayırmaya başladı.

Apple kurumsal perakende ekiplerinde görev yapan çok az sayıda çalışanıyla vedalaştı.

Şirketin “geliştirme ve koruma ekipleri” olarak adlandırdığı birimlerde iş gücü kesintisine gittiği söyleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

İşten çıkarmaların yapılacağı ekiplerin, dünya genelinde Apple mağazalarının ve diğer tesislerin inşaatından ve onarımından sorumlu olduğu belirtildi.

Şirket, karardan etkilenen çalışanlarına kendi bünyesi içinde benzer rollere başvurma imkanı sunacak. Bu imkana sahip olmayanlara ise dört maaşlık bir tazminat ödemesi yapılacak.

Tim Cook son çare demişti

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, maliyetleri yönetebilmek için farklı yollar uygulamaya koyacaklarını ve işten çıkarmaların son çare olacağını belirtmişti.