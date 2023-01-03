Apple’dan iPhone batarya değiştirme ücretlerine zam

Apple, 1 Mart itibarıyla iPhone batarya değişimi ücretlerine 540 TL zam yapacak.

2023 yılına girdiğimiz şu günlerde teknoloji devlerinden zam haberleri gelmeye başladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, ülkemizde iPhone batarya değişim ücretlerini artıracağını duyurdu.

iPhone üreticisi, 1 Mart itibarıyla iPhone batarya değişimi ücretlerine 540 TL zam yapacağını açıkladı.

iPhone 14 serisi dışındaki tüm modelleri kapsıyor

Apple'ın güncellenen internet sitesine göre, garanti kapsamı dışındaki batarya değişimindeki ücret artışı, iPhone 14 dışındaki tüm modelleri kapsayacak.

Bu zamla birlikte iPhone 13, 12, 11 ve X serisi telefonlar için batarya değiştirme ücreti 1399 TL’den 1939 TL’ye çıkacak.

iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 ve iPhone SE serilerinde ise batarya değiştirme ücreti 1019 TL’den 1559 TL’ye yükselmiş olacak.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin bataryaları ise şu anda 2 bin 119 TL karşılığında değiştiriliyor ve bu fiyatlarda herhangi bir değişim olmayacak.