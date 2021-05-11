Apple'dan iPhone cam üreticisi Corning'e 500 milyon dolar yatırım

Apple, son olarak iPhone 12 serisindeki camı üreten Corning'e 45 milyon dolar daha yatırım yaptı ve son 4 yılda yatırım miktarı yaklaşık 500 milyon dolar oldu.

Apple, iPhone, Apple Watch ve iPad'de kullanılan hassas camı sağlayan şirket olan Corning'e yatırım yapmaya devam ediyor.

ABD'li şirket, son olarak cam üreticisine 45 milyon dolar daha yatırım yaptı. 2017 ve 2019 yıllarında yapılan toplam 450 milyon dolarlık desteğin ardından, Apple'ın Corning'e yaptığı yatırım yaklaşık 500 milyon doları buldu.

Apple, yapılan bu yatırımların 1.000'den fazla işin desteklenmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

İPHONE 12 MODELLERİNDE DAYANIKLI CAM KULLANILMIŞTI

Ayrıca şirket, iPhone 12 serisinde kullanılan ve düşmelerden kaynaklanan hasara karşı dört kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield'in üretilmesinde bu yatırımların önemli bir paya sahip olduğunu belirtiyor.

Corning'in CEO'su Wendell P. Weeks, Apple'a uzun süredir devam eden ürün geliştirme ortaklığı ve yatırımları için teşekkür etti.

Apple'ın gelecek yıllarda katlanabilir bir iPhone modeli piyasaya süreceği düşünüldüğünde, Corning'in katlanabilen ekranlara yoğunlaşması bekleniyor.