Apple'dan katlanabilir MacBook hamlesi

Güvenilir kaynaklar, Apple'ın katlanabilir ekranlı bir MacBook üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler, Apple'ın gelecek planlarını gözler önüne seriyor.

Daha önce Apple'ın katlanabilir ekranlı bir iPhone üzerinde çalışmalar yürüttüğünden bahsetmiştik. Ancak şirket, şu anda bu ekran teknolojisini MacBook modelleri için kullanmak istiyor.

KATLANABİLİR MACBOOK GELEBİLİR

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ross Young; Apple'ın katlanabilir iPhone değil, katlanabilir MacBook piyasaya süreceğini söyledi.

Ross Young'un yaptığı açıklamaya göre; katlanabilir ekranlı MacBook, bugüne kadarki en büyük ekranlı model olarak karşımıza çıkacak. Apple, bu ürünün 20 inç boyutunda olmasını istiyor.

İddiaya göre katlanabilir ekranlı MacBook, en erken 2025'te piyasaya sürülecek. Ancak Apple, şimdiye kadar katlanabilir ekranlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.