Apple'dan kötü film karakterlerine iPhone yasağı

Apple, filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone veya diğer ürünleri kullanmamaları için çeşitli önlemler alıyor.

Bir iPhone veya Mac bilgisayarı kullanan kötü adamla filmlerde karşılaşmadıysanız, bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz.

Bu, Apple'ın marka imajını korumak ve ürününün kitleler arasında olumlu bir şekilde algılanmasını sağlamak için uyguladığı katı bir pazarlama taktiğidir.

Başta bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak "Looper", "Star Wars: The Last Jedi" ve Netflix'in en çok izlenen "Knives Out" gibi filmleri yöneten yönetmen Rian Johnson, bunu açıkça söylüyor.

Apple, kötü karakterlerin elinde kendi ürünlerini görmek istemiyor

Johnson bir röportajda, Apple’ın kendi ürünlerinin kötü karakterlerde kullanılmasını kesinlikle istemediğini ve film yapımcılarına bunu net bir şekilde ilettiğini belirtiyor.

Apple, bu konuda oldukça kararlı ve hatta şirket tarafından satılan ürünlerin fikri mülkiyetini gösteren içerik için yasal bir çerçeve bile hazırladı.

Söz konusu maddede, "Herhangi bir Apple ürünü, Apple ürünlerine veya Apple şirketine olumlu bir şekilde yansıması için yalnızca en iyi şekilde gösterilmelidir." ibaresi yer alıyor.

Kısacası, filmlerde herhangi bir kötü karakterin iPhone veya Mac kullanarak planlarını gerçekleştirdiğini görmek mümkün olmayacak.