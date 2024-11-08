Apple'dan kötü haber: OLED ekranlı MacBook Air ertelendi

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Apple'ın, MacBook Pro ve MacBook Air modellerinde OLED ekran teknolojisine geçiş yapması bekleniyor.

OLED ekranlar, daha canlı renkler, daha yüksek kontrast oranı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

MALİYET SORUNU

OLED ekranların üretim maliyeti, LCD ekranlara göre daha yüksek. Bu durum, özellikle MacBook Air gibi daha uygun fiyatlı bir model için sorun teşkil ediyor.

Apple, OLED ekranlı MacBook Air'ın fiyatını çok fazla artırmak istemiyor, çünkü bu durum satışları olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle, OLED ekranlı MacBook Air modelinin çıkış tarihi 2027'den sonraya ertelendi.

Apple, OLED ekranların maliyetini düşürmek için tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışıyor.

Şirket, farklı üreticilerle çalışarak rekabeti artırmayı ve fiyatları düşürmeyi hedefliyor. Ancak bu sürecin biraz zaman alması bekleniyor.

OLED EKRANLI iPAD AIR DE ERTELENEBİLİR

OLED ekranlı MacBook Air'in ertelenmesi, OLED ekranlı iPad Air'in de ertelenebileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

iPad Air'in de 2026 yılına kadar OLED ekrana sahip olması bekleniyordu. Ancak MacBook Air'deki erteleme, iPad Air'in de ertelenmesine neden olabilir.