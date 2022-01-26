Apple'dan Mac kamerasında açık bulan öğrenciye 100 bin dolar ödül

Apple, Mac kamerasındaki bir açığı keşfeden ünüversite öğrencisini 100 bin 500 dolarla ödüllendirdi. Bu, Apple'ın şimdiye kadar tek seferde verdiği en büyük ödül olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde bulunan bazı gençler, Apple’ın açığını bulmuş, ancak Apple tarafından teklif edilen para miktarını az bularak teklifi reddetmişlerdi.

2 ay önce Apple'ın güvenlik açıklarını bulan Türk yazılım geliştirici Rıza Sabuncu ise 7 bin 500 dolarla ödüllendirilmişti.

Ryan Pickren isimli siber güvenlik öğrencisi, şimdiye kadar Apple'ın tek seferde verdiği en büyük ödülün sahibi oldu.

100 BİN DOLARI KAPTI

Pickren, Mac bilgisayarların kamerasında önemli bir güvenlik açığı keşfetti. Bu açık sayesinde hackerlar, Mac’teki iCloud ve diğer birçok hesaba tam erişim sağlayabiliyor.

Söz konusu açığı Apple'a bildiren üniversite öğrencisi, Apple tarafından tam 100 bin 500 dolar ile ödüllendirildi.