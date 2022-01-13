Apple'dan mağazalardaki hırsızlıklara önlem

Apple, mağazalarında yaşanan hırsızlık olaylarını önlemek için ek önlemler hayata geçirmeye karar verdi.

ABD'li teknoloji devi Apple, perakende mağazalarında sergilenen teşhir ürünlerinin çalınmasını engellemek ve soygun girişimini önlemek için yeni güvenlik önlemleri hayata geçirecek.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) sunulan "Ürün Teşhir Sistemi" başlıklı bir patentte, şirketin gelecekteki planları ortaya çıktı.

Söz konusu patent; iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin güvenliğini sağlamak için bir dizi önlem içeriyor.

Apple, halihazırda teşhir ürünlerinde kullanılan kablolu koruma sistemini daha iyi hale getirmeyi hedefliyor.

DAHA SAĞLAM KABLOLAR GELİYOR

Daha önce bazı Apple Store'larda birçok soygun girişimi olmuş ve hırsızlar, güvenlik kablolarını rahatlıkla kopartıp ürünleri çalmıştı.

Şirket, estetik açıdan daha hoş görünmesini sağlamak için teşhir cihazına bağlı kabloları standın içine gizlemeyi düşünüyor. Ayrıca cihazların stand ile bağlantısı şu anda Apple Store'larda kullanılanlardan çok daha sağlam olacak.

Apple Store'lardan çalınan cihazlar, otomatik olarak kayıp moduna geçiyor ve cihaz kullanılamaz hale geliyor. Ancak yine de hırsızların vazgeçmeye hiç niyeti yok.