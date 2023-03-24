Apple'dan Premier Lig hamlesi: Yayın haklarını almak istiyor Dijital içerik platformunda spor müsabakalarını yayınlamak isteyen Apple, İngiltere Premier Lig yayın haklarını satın almak için harekete geçti.

Haber Merkezi

Apple'ın TV+ hizmeti, milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. İçerisinde film, dizi ve daha birçok içeriği barındıran platform, son zamanlarda futbol müsabakalarına daha fazla önem vermeye başladı.

Apple, İngiltere Premier Ligi yayın hakları için bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Spor yayıncılığı konusunda emin adımlarla yürüyen Apple, daha önce Major League Baseball (MLB) ve Major League Soccer (MLS) ile anlaşma yapmıştı.

Maçlar Apple TV'ye gelebilir

Birleşik Krallık'taki Premier Lig maçları ve İngiliz Futbol Ligi'nin alt ligleri, yapılacak anlaşma sonrası Apple TV+ platformunda yayınlanmaya başlayacak. Bu yayın hakları için Apple teklif vermeye hazırlanıyor.

Birleşik Krallık'ta Premier League şu anda Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon'da yayınlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Premier Lig, 2027 yılına kadar bir sözleşme kapsamında Comcast'in sahibi olduğu NBC Sports tarafından izleyicilerle buluşturuluyor.