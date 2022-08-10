Apple'dan Tayvan'daki tedarikçilere uyarı: Ürünlere Çin malı yazın

Apple, denetimlere takılmamak için Tayvan'daki tedarikçilerden ürünlere Çin malı etiketi yapıştırmalarını istedi.

Çin ile ABD arasında yaşanan Tayvan geriliminin bir üst noktaya taşınması, Tayvan'da üretim yapan teknoloji şirketlerini zor durumda bırakabilir.

Apple, gerilimin ardından gümrük denetimlerini sıkılaştıran Çin için yeni önlemler almaya karar verdi.

Apple'dan Çin malı etiketi isteği

Japonya'nın yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Nikkei'de yer alan habere göre Apple, Tayvan'da üretilen ürünlere "Tayvan Malı" yazılmamasını istediği ve etiketlerin "Çin malı" yazısıyla değiştirilmesini istediği iddia edildi.

iPhone 14'ü eylülde tanıtmaya hazırlanan Apple; herhangi bir parçada gecikme, para cezası veya sevkiyatın engellenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmak istemiyor.

Etiketleri Çin malı olarak değiştirecek Apple, böylece Çin'in gümrük denetimlerinden geçmeyi planlıyor.



