Apple'dan uyarı! iPhone'ları yastık altına koymayın Apple, kullanıcılarından, cihazlarını şarj etmek için prizlere taktıklarında uzun süreli teması önlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

AA & Ensonhaber

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. İletişimden eğlenceye, iş dünyasından haberlere erişimde kullandığımız bu aygıtlar, zaman zaman tehlikeli olabiliyor.

Birçok insan, akıllı telefonlarını şarj ederken kullanmaktan çekinmiyor ve bu süreçte sosyal medya gezinmek, oyun oynamak veya mesajlaşmak gibi aktiviteleri sürdürüyor.

Ancak uzmanlar, şarj esnasında telefon kullanmanın bazı riskleri beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Özellikle yüksek güçle şarj edilen cihazlar, kullanım sırasında aşırı ısınabilir ve bu da pil ömrünü kısaltabilir hatta tehlikeli durumlar yaratabilir.

Apple'dan şarj uyarısı

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, kullanıcıları, şarj olması için prize taktıkları cihazlarıyla uzun süre temastan kaçınmaları konusunda uyardı.

Apple'ın internet sitesinde, iPhone işletim sistemi iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında, gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelik uyarılar yer aldı.

Apple, kullanıcılara, "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın." çağrısında bulundu.

Uyarılarda, cihazın güç kaynağına takılı şarj kablosu ve bağlayıcısının uzun süre ciltle temas etmesinin ve şarj edilen cihazın havalandırılmayan alanlarda bulunmasının, "rahatsızlığa veya yaralanmaya yol açabileceğine" işaret edildi.

"Yastık altına koymayın"

Bilgilendirme yazısında kullanıcılara; cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye edildi.