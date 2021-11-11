Apple'dan yeni güncelleme: Miras Bırakılan Kişi

Apple, seçeceğiniz kişilerin siz öldükten sonra telefonunuza erişmesine izin verecek yeni bir özellik yayınlayacak.

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS işletim sisteminde gizliliğe oldukça önem veriyor. Şirket, şimdilerde yeni "miras bırakılan kişi" özelliği üzerinde çalışıyor.

Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle, vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek.

ÖLÜM SERTİFİKASI İSTENECEK

"Miras Bırakılan Kişi" özelliği, siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Eğer değerlendirme olumlu bulunursa, kişiye erişim izni verilecek.

Aynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.



ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

"Miras Bırakılan Kişi" oluşturmak için, iPhone'unuzda ya da iPad'inizde Ayarlar uygulamasını açıp, ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun.

Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.