Apple'dan yeni işletim sistemi: RealityOS

Apple kaynak kodlarında tespit edilen referansa göre, ABD'li şirket RealityOS isimli yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Son zamanlarda artırılmış gerçeklik başlığı üzerinde çalışan Apple, yeni bir işletim sistemi planlıyor olabilir.

GitHub açık kaynak kodunda ve App Store yükleme günlüklerinde tespit edilen kodlara göre, artırılmış gerçeklik başlığı için özel olarak geliştirilen işletim sisteminin adı RealityOS olacak.

İLK DEFA 2017'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Böyle bir işletim sisteminin varlığı ilk olarak 2017'de Bloomberg'den Mark Gurman tarafından rOS olarak açıklanmıştı.

2023'E ERTELENDİ

Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesi, cihazın geliştirilmesi sırasında tespit edilen ısınma sorunları nedeniyle 2023 yılına ertelenmişti.

APPLE AR/VR BAŞLIĞI NELER SUNACAK

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR Başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak.

Ayrıca özel bir uygulama marketi ile piyasaya çıkması beklenen başlık hakkında yeni bir tasarım da paylaşıldı.

Aşağıdaki görselden yola çıkarak, Apple VR başlığının yumuşak ve örgülü yüz koruma hatları ve değiştirilebilir kafa bantları ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.