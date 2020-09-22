Apple'ın adını kullanan web sitelerinin sayısı eylülde 7 kat arttı

Kaspersky uzmanlarına göre, dünya genelinde kendisini Apple ile ilişkiliymiş gibi gösteren ve içinde "Apple" kelimesi bulunan 100'den fazla şüpheli alan adı tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde Apple Watch modellerini tanıtan ve ekim ayında ise yeni iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanan Apple, kötü niyetli kişilerin de bir hayli ilgisini çekmeye başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, dünya genelinde kendisini Apple ile ilişkiliymiş gibi gösteren ve içinde "Apple" kelimesi bulunan 100'den fazla şüpheli alan adı tespit edildi.

Özellikle Eylül 2020'de bu kaynakların sayısı 7 kat arttı ve 700'ün üzerine çıktı. Gerçek sayının ise bundan çok daha fazla olabileceği bildirildi.

APPLE'I TAKLİT EDEN SİTELERE DİKKAT

Açıklamaya göre, şüpheli alan adlarında yer alan hizmetlerin bir kısmı kullanıcılara kayıp telefonlarını bulmayı teklif ediyor, diğerleri ise Apple hesabına yeniden erişim kazandırmayı vaat ediyor. Sahte web sitelerinin bir kısmı da resmi Apple destek hizmetini taklit ediyor.

Bunlar genellikle Apple hesap bilgilerini çalmak için tasarlanan sahte sitelerden oluşuyor. Bu siteler genelde sadece bir kapak sayfasına sahipken, vaat edilen işlevi yerine getirmiyorlar ve siteler engellendiğinde hemen yenileri açılıyor.

"CÖMERT TEKLİFLERE KANMAYIN"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İçerik Analisti Tatiana Sidorina, "Herhangi bir ilgi çekici habere veya son derece cömert teklif ve promosyonlara şüpheyle yaklaşın. Mesajlarınızı güvenilir kaynaklardan kontrol edin.

Şüpheli e-postalardaki, mesajlaşma programlarındaki veya sosyal ağlardaki bağlantıları takip etmeyin. Güncel spam ve kimlik avı veritabanına sahip güvenlik çözümleri kullanarak web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin." ifadelerini kullandı.