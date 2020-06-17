Apple'ın App Store'dan elde ettiği dev gelir belli oldu

Apple'ın App Store'dan elde ettiği dev gelir belli oldu

Apple'ın geçtiğimiz yıl uygulama mağazasından elde ettiği gelir, yarım milyar doları geride bıraktı.

Piyasa araştırmacılarının raporlarına göre akıllı telefonların popülerliği azalsa da mobil endüstrinin bazı kısımları, hiçbir şekilde yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Akıllı telefonlardan ve tabletlerden oyun oynayanların sayısı her geçen gün artış gösterirken, Apple'ın uygulama mağazası App Store da gelirlerini katlanarak artırıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl App Store üzerinden 519 milyar dolarlık rekor gelir elde etmeyi başardı.

EN FAZLA GELİR FİZİKSEL HİZMET SATIŞINDAN

Apple'ın gelirlerinin en büyük kısmını, 413 milyar dolarla fiziksel hizmet satışları oluşturuyor. Dijital satışlardan ise 61 milyar dolar kazanan şirket, uygulama ve oyun içi reklamlardan ise 45 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı.

App Store’dan kazanılan bu paranın yüzde 15-30 arasını Apple, kendisi için faturalandırıyor. Geriye kalan miktar ise üçüncü taraf işletmeler ve uygulama geliştiricilerine gidiyor.

2 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapan App Store, her hafta 175 ülkede yarım milyar kişi tarafından ziyaret ediliyor.