Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu ve uzun süredir gündemi meşgul eden artırılmış gerçeklik gözlüğü "Apple Glass" hakkında, bazı bilgiler sızdırıldı.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Apple'ın attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) "Lokalize Optik Ayarlı Görüntüleme Sistemi" adlı yeni bir patent başvurusunda bulunmuştu.

APPLE GLASS HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Şimdi ise Apple Glass hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. The Information'ın son raporunda yer alan bilgilere göre Apple'ın gözlükleri, 8K çözünürlüklü camlarla, güçlü bir işlemciyle ve çok sayıda sensörle birlikte gelecek.

Ayrıca gözlüklerinin fiyatının yaklaşık 3 bin dolar olacağı da gelen bilgiler arasında. Raporda yer alan görsele göre ise söz konusu gözlük, aşağıdaki gibi bir tasarımla karşımıza çıkacak.

Kullanıcılar, akıllı gözlüğü iPhone ile eşleştirdikten sonra metin mesajlarını, e-postaları, haritaları, oyunları ve diğer içerikleri lens üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek.

2022'DE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Rapora göre Apple, her şey yolunda gittiği takdirde akıllı gözlüklerini gelecek yıl piyasaya sürecek.

APPLE, SPACES'İ SATIN ALMIŞTI

Apple, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın almıştı. Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı akıllı gözlük projesine entegre etmesi bekleniyor.







