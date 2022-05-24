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    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü yakında geliyor

    Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu ve uzun süredir gündemi meşgul eden artırılmış gerçeklik gözlüğü, yakında satışa çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:39
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    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü yakında geliyor

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

    Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Apple'ın attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıllarda Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) "Lokalize Optik Ayarlı Görüntüleme Sistemi" adlı yeni bir patent başvurusunda bulunmuştu.

    Apple'ın akıllı gözlüğü yakında geliyor

    Apple’ın akıllı gözlükleri, çok yakında bizlerle buluşabilir. Gelen bilgilere göre Apple’ın üst seviye çalışanları, yönetim kuruluna artırılmış gerçeklik gözlüğünün sunumunu yaptı.

    apple glass

    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün daha önce 2022’nin sonunda tanıtılması bekleniyordu, ancak geçtiğimiz aylarda gözlüğün 2023'e ertelendiği ortaya çıkmıştı.

    Apple’ın iPhone uygulamalarının gözlük versiyonu üzerinde çalıştığı ve gözlük için özel uygulamalar geliştirildiği belirtiliyor.

    Apple'ın gözlüğü neler sunacak

    Kullanıcılar, akıllı gözlüğü iPhone ile eşleştirdikten sonra metin mesajlarını, e-postaları, haritaları, oyunları ve diğer içerikleri lens üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek.

    İddialara göre Apple'ın yeni akıllı gözlüğünün üzerinde herhangi bir işlemci veya grafik birimi bulunmayacak. Gözlükler, tamamen iPhone veya iPad'lere bağlı bir şekilde çalışacak.

    Gözlüklerin üzerinde ise nereye baktığınızı tespit edebilen bir kamera yer alacak. Ayrıca Apple, bu gözlükleri ayrı bir cihaz olarak değil, iPhone aksesuarı olarak satışa çıkaracak.

    Apple'ın akıllı gözlüklerinin konsept videosu


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