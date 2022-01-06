Apple'ın AR/VR başlığı hakkında yeni bilgiler geldi

Apple, yeni AR/VR başlığını tanıtmaya hazırlanıyor. Farklı teknolojilerle karşımıza çıkması beklenen başlık hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Şirket, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

YENİ DETAYLAR BELLİ OLDU

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR Başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak.

Ayrıca özel bir uygulama marketi ile piyasaya çıkması beklenen başlık hakkında yeni bir tasarım da paylaşıldı.

Aşağıdaki görselden yola çıkarak, Apple VR başlığının yumuşak ve örgülü yüz koruma hatları ve değiştirilebilir kafa bantları ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.

META'DAN TRANSFER ETMİŞTİ

6 yıla yakın bir süredir Meta'da (Facebook) artırılmış gerçeklik departmanının iletişim lideri olarak görev yapan Andrea Schubert, geçtiğimiz günlerde Apple'a transfer olmuştu.

Öte yandan Apple, 2020'nin Temmuz ayında ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın almıştı. Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı projelerine entegre etmesi bekleniyor.