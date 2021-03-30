Apple'ın bağımsız tamir programı Türkiye'ye geliyor

Apple, garanti dışı tamir hizmeti veren işletmelere hitap eden Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı'nı Türkiye dahil 39 ülkeye genişleteceğini açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk olarak 2019 yılında müşterilerine garanti kapsamı dışında olan çoğu iPhone onarımı için ek seçenekler sunan yeni bir onarım programını hayata geçirmişti.

Başlangıçta yalnızca ABD genelinde kullanıma açılan bu program, şimdilerde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 farklı ülkede daha hizmet verecek.

APPLE BAĞIMSIZ ONARIM SAĞLAYICISI PROGRAMI NEDİR

Apple, Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı sayesinde, yetkili servislerin dışında da belli bir kalitede hizmet vermeyi amaçlıyor.

Apple tarafından belirtilen temel kriterleri karşılayan tüm tamircilerin ücretsiz bir şekilde başvurabileceği bu program, daha çok garanti dışı tamir hizmeti sunan işletmeleri hedef alıyor.

Programa katılan tamirciler, Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ile aynı orijinal parçalara, araçlara, eğitime, onarım kılavuzlarına ve tanılama bilgilerine tam erişim sağlıyor.

Bu sayede Apple yetkili tamircisi olmayan garanti dışı tamirciler de Apple kalitesinde hizmet verebiliyor.

Aynı zamanda Apple Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı'na katılan tamirciler, Apple'ın orijinal parçalarına, Apple yetkili servisleri ile aynı fiyattan erişebiliyor.

Apple Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı'na katılmanın bir maliyeti yok. Programa katılabilmek için, işletmelerin onarımları gerçekleştirebilecek Apple sertifikalı bir teknisyene sahip olması gerekiyor.

Söz konusu sertifikasyon süreci ise Apple tarafından ücretsiz bir şekilde sağlanıyor.

Apple Bağımsız Onarım Sağlayıcısı Programı'na şu anda ülkemizden başvuru yapılamıyor. Ancak hizmetin önümüzdeki günlerde ülkemize gelmesiyle başvuru yapılabilecek.

