Apple'ın başaramadığı yapay zeka özelliği Samsung modellerine geliyor

Samsung'un bir sonraki büyük arayüz güncellemesi olan One UI 8.5 için yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

SamMobile'ın aktardığına göre, yeni güncellemeyle birlikte Samsung telefonlara yapay zekâ destekli bildirim özetleri özelliği gelecek.

APPLE DENEYİP GERİ ÇEKMİŞTİ

Bu özelliğin en ilginç yanı ise, Apple'ın daha önce iPhone'larda Apple Intelligence ile denemiş ancak doğru özetler sağlayamadığı için birkaç kez geri çekmek zorunda kalmış olması.

Özellikle uzun mesajlar ve grup konuşmalarında işe yarayacak olan bu özellik, bildirimleri cihaz üzerinde işleyecek.

Bu sayede kullanıcı gizliliği korunurken, hangi uygulamalardan özet alınabileceği de kullanıcı tarafından yönetilebilecek.

ONE UI 8.5 KAPSAMLI BİR GÜNCELLEME OLACAK

Yeni One UI 8.5 güncellemesi, yalnızca bildirim özetleriyle sınırlı kalmayacak. Güncelleme içeriğinde ayrıca profesyonel video seçenekleri, 3D kayıt imkânı, çift dokunuşla geri gitme hareketi ve epilepsiye karşı görsel korumalar gibi yenilikler de yer alıyor.

Şimdilik test aşamasında olan bu özelliklerin tamamı, One UI 8.5'i bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerden biri haline getirebilir.