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    Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı

    ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın servislerine, bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici olarak erişilemediği bildirildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 13:20
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    Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı

    ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın servislerine, gün içinde zaman zaman kesintiler yaşandığı açıklandı.

    App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.

    SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

    Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.

    ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.

    Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.

    APPLE


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