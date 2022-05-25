Apple'ın ekran tedarikçisi hile yaparken yakalandı

Apple'ın büyük panel tedarikçilerinden BOE'nin, OLED panel üretiminde hile yaptığı ortaya çıktı. Apple'ın tüm siparişleri iptal etmesi gündemde.

Geçtiğimiz yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren ve ardından diğer sektörlere sıçrayan küresel çip tedarik sorunları, günümüzde şirketleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Örneğin Apple'ın ekran tedarikçisi Çinli BOE'nin, çip sıkıntıları sebebiyle iPhone'lar için OLED panellerinde üretim sorunları yaşadığı bu yılın başlarında ortaya çıkmıştı.

Apple'ın tedarik zincirinde Samsung ve LG'nin ardından üçüncü sırada yer alan Çinli ekran üreticisi BOE, iPhone'lar için 2022 yılında 40 milyon OLED ekran üretmeyi hedefliyordu.

Hile yaptığı ortaya çıktı

Çip kıtlığı sebebiyle yeterli ekran yongası tedarikinde zorlanan BOE'nin, yaşanan verimsizlik sebebiyle iPhone ekranlarındaki özellikleri sessizce düşürdüğü ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre şirket, bu yılın başlarında iPhone 13 için yaptığı OLED panellerdeki ince film transistörlerin devre genişliğini değiştirirken yakalandı.

Üstelik BOE, ekranların kalitesini düşüren bu değişiklik hakkında Apple'a herhangi bir bilgi vermedi.

Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından, Apple'ın genel merkezine bir temsilci gönderen BOE, özelilkle iPhone 14'lere OLED ekran üretme konusunda Apple'dan herhangi bir yanıt alamadı.

Bununla birlikte Apple, BOE'ye verilmesi planlanan 40 milyon OLED panel siparişi için Samsung Display veya LG'nin kapısını çalabilir.

Apple'ın OLED ekran panelindeki en büyük tedarikçisi yüzde 60 payla Samsung Display. LG Display ise yüzde 20 payla ikinci sırada.

Apple'ın en büyük üçüncü ekran tedarikçisi olan Çinli BOE, LG ve Samsung gibi devleri geçerek ABD'li şirketin bir numaralı ekran tedarikçisi olmak istiyordu.

Ancak yaşanan son gelişmeler, BOE'nin elindeki tüm siparişlerin iptal edilmesine neden olabilir.