Apple'ın en ince telefonu iPhone Air, kamerasıyla sınıfta kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın eylül ayında tanıttığı ve ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air modeli, kamera performansıyla detaylı bir teste girdi.

Plus modelinin yerini alan cihaz, 5,6 mm inceliği uğruna tekli kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 41. SIRADA YER ALDI

DXOMARK tarafından yapılan testler sonucunda iPhone Air, genel değerlendirmede 141 puan alarak bronz sertifikaya layık görüldü. Bu puanla cihaz, dünya sıralamasında ancak 41'inci sırada kendine yer bulabildi.

VİDEO PERFORMANSI FOTOĞRAFTAN DAHA İYİ

48 MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile gelen model, fotoğraf kategorisinde 134 puan alırken videoda 155 puanla daha başarılı bir iş çıkardı.

Tek kameralı yapısı nedeniyle telefoto ve ultra geniş açı gibi kategorilerde düşük puanlar kaçınılmaz oldu.

EKSİ YÖNLERİ DAHA FAZLA GÖRÜLDÜ

Cihazın artıları arasında doğru pozlama, geniş dinamik aralık ve başarılı video sabitleme özellikleri gösterildi.

Ancak ultra geniş açının eksikliği, dar alan derinliği ve odaklama sorunları gibi birçok eksi yön, incelemede ön plana çıkan eleştiriler oldu.