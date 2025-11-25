Apple'ın en ince telefonu iPhone Air, kamerasıyla sınıfta kaldı

- Apple'ın yeni ince tasarımlı iPhone Air modeli, DXOMARK kamera testinde 141 puanla 41. sırada yer aldı.
- Telefon, fotoğraf kategorisinde 134 puan, video performansında ise 155 puan kazandı.
- Tek kameralı yapı nedeniyle telefoto ve ultra geniş açı eksikliği, düşük puanların sebepleri arasında gösterildi.
Apple'ın eylül ayında tanıttığı ve ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air modeli, kamera performansıyla detaylı bir teste girdi.
Plus modelinin yerini alan cihaz, 5,6 mm inceliği uğruna tekli kamera kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkmıştı.
DÜNYA SIRALAMASINDA 41. SIRADA YER ALDI
DXOMARK tarafından yapılan testler sonucunda iPhone Air, genel değerlendirmede 141 puan alarak bronz sertifikaya layık görüldü. Bu puanla cihaz, dünya sıralamasında ancak 41'inci sırada kendine yer bulabildi.
VİDEO PERFORMANSI FOTOĞRAFTAN DAHA İYİ
48 MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile gelen model, fotoğraf kategorisinde 134 puan alırken videoda 155 puanla daha başarılı bir iş çıkardı.
Tek kameralı yapısı nedeniyle telefoto ve ultra geniş açı gibi kategorilerde düşük puanlar kaçınılmaz oldu.
EKSİ YÖNLERİ DAHA FAZLA GÖRÜLDÜ
Cihazın artıları arasında doğru pozlama, geniş dinamik aralık ve başarılı video sabitleme özellikleri gösterildi.
Ancak ultra geniş açının eksikliği, dar alan derinliği ve odaklama sorunları gibi birçok eksi yön, incelemede ön plana çıkan eleştiriler oldu.