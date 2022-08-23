Apple’ın eski mühendisi, şirketin ticari sırlarını çaldı

Üç yıl boyunca AppleCar için çalışan bir mühendis, şirketin ticari sırlarını çalmaktan suçlu bulundu.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Şimdiden üretim ve batarya konusularında bazı şirketler ile yakın temas halinde olan Apple, aynı zamanda yazılım konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Projenin sırları çalındı

Xiaolang Zhang, 2015’ten 2018’e kadar kendi kendini süren araba projesinde Apple için çalışıyordu. Ancak Zhang, üç yılın sonunda yöneticisine Xpeng Motors için çalışacağını söyleyerek işten ayrıldı.

Daha sonra bir araştırma sırasında Zhang’in, AirDrop aracılığıyla eşinin dizüstü bilgisayarına yaklaşık 24 GB veri aktardığı ve ayrıca şirketin otonom araç laboratuvarından devre kartları ve bir sunucu çaldığı belirlendi.

Tüm bunlarından Apple, eski çalışanına dava açtı ve dava sonucunda Zhang suçlu bulundu. Eski mühendisin ne kadar ceza alacağı, 14 Kasım’da bir konferans düzenlenmesi sırasında belirlenecek.

ABD yasalarına göre ticari sırların çalınması, maksimum 10 yıl hapis cezası gerektiriyor. Öte yandan, Zhang çeyrek milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Daha önce de yaşanmıştı

2019’da başka bir eski Apple çalışanı, Apple’ın otomobil projesinden Çin’e kılavuzları, şemaları, diyagramları ve fotoğrafları kaçırmaya çalışmakla suçlanmıştı.