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    Apple'ın gelirleri beklentileri aşarak rekor kırdı

    Apple, son çeyrekte 90.1 milyar dolar gelir elde ederek yeni bir rekora imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 13:56
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    Apple'ın gelirleri beklentileri aşarak rekor kırdı

    Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlardan teknoloji şirketleri de nasibini alıyor. Google, Microsoft, Samsung ve Meta gibi şirketlerin gelirlerinde düşüş yaşandı.

    Öte yandan, ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi Apple, ekonomik sorunlardan pek fazla etkilenmemiş gibi görünüyor.

    Apple'ın gelirleri beklentileri aştı

    Apple, mali yılının dördüncü çeyreğine ait finans raporunu paylaştı. Şirket 90.1 milyar dolar ile gelir rekoru kırarken, hisse başına kazancı da 1.29 dolar oldu.

    Bu iki alanda da Wall Street beklentilerini aşan şirket, diğer teknoloji devlerinin sıkıntı yaşadığı bir ortamda güçlü kalmayı başardı.

    Apple’ın aralarında iPhone, Mac, giyilebilir ürünler ve servislerin de bulunduğu departmanları yıllık bazda büyüme kaydetti.

    plle


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