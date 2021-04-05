Apple'ın geliştirici konferansı WWDC 2021, 7 Haziran'da başlayacak

Apple'ın bu yıl düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın tarihi belli oldu. Şirket, WWDC 2021 etkinliğini 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2021 etkinliğini 7-11 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirecek.

Apple'ın WWDC 2021 etkinliği kapsamında, her zaman olduğu gibi daha çok yazılım platformlarına odaklanması bekleniyor.

YENİ GÜNCELLEMELER TANITILACAK

Apple, konferansta iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve tvOS 15'e ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

WWDC etkinliği her ne kadar yazılım odaklı olsa da Apple bazen donanım konusunda sürpriz yapabiliyor.

Örneğin şirket, 2017'deki geliştirici konferansında yeni iMac,10.5 inç iPad Pro ve HomePod akıllı hoparlörünü duyurmuş, 2019'da ise yeni nesil Mac Pro'yu tanıtmıştı.

Apple'ın etkinlikle ilgili paylaştığı yukarıdaki görselde, gözlük takan bir çocuğa yer verdiği görülüyor.

Bu da WWDC etkinliğide Apple'ın ilk AR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerini tanıtabileceği anlamına geliyor.

Apple'ın akıllı gözlükleriyle ilgili son gelişmeleri öğrenmek için, "Apple, akıllı gözlük çalışmalarına hız kazandırdı" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.