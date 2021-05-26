Apple'ın geliştirici konferansı WWDC 2021, 7 Haziran'da başlıyor

Apple'ın bu yıl düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı, 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2021 etkinliğini 7-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2021; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

YENİ GÜNCELLEMELER TANITILACAK

Apple, konferansta iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 ve tvOS 15'e ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

WWDC etkinliği her ne kadar yazılım odaklı olsa da Apple'ın, donanım konusunda da sürpriz yapması bekleniyor. Bu nedenle, yeni Apple ürünlerini de etkinlik sırasında görebiliriz.

Örneğin şirket, 2017'deki geliştirici konferansında yeni iMac,10.5 inç iPad Pro ve HomePod akıllı hoparlörünü duyurmuş, 2019'da ise yeni nesil Mac Pro'yu tanıtmıştı.