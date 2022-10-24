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    Apple'ın hedefi bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satmak

    Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 14 Plus beklenen ilgiyi görmüyor. Apple'ın hedefi ise yıl sonuna kadar 10 milyon satış yapmak olacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:00
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    Apple'ın hedefi bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satmak

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

    Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları  Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

    Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdü

    iPhone 14 Plus üretimini yüzde 40 azaltan Apple, aynı zamanda telefonun sene sonuna kadar satış hedefini de 10 milyon adete düşürdü. Apple'ın hedefi, yıl sonuna kadar 10 milyon satış yapmak.

    Son olarak, Apple'ın yıl sonuna kadar toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli satma hedefi olduğunu belirtelim.

    iphone 14


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