Apple'ın ilk bilgisayarı, 10 milyon TL'ye satışa çıktı

Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı.

ABD'li teknoloji devi Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli Apple-1, alışveriş sitesi eBay üzerinden satışa çıkarıldı.

Sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa sunulan bilgisayarın şu anki fiyatı, piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla.

175'İ SATILDI

Apple-1, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi. Satışa sunulan bilgisayarın, 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1’den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolardan satışa çıkarıldığı kaydedildi.

Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak ise, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."