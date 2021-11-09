Apple’ın ilk bilgisayarı açık artırmaya çıkıyor

Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, bu hafta ABD'deki bir açık artırmada satılacak.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 isimli bilgisayar, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından geliştirildi.

1976'da piyasaya sürülen Apple-1, toplamda 200 adet üretildi ve o zamanlar 666 dolardan satışa sunuldu.

Bilgisayarın şu anki fiyatı ise piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yüzlerce kat daha fazla.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, bu hafta ABD'de açık artırmaya çıkıyor.

Güney Kaliforniya merkezli müzayede evi John Moran Auctioneers, bilgisayarı 200 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkaracak. 45 yıllık bilgisayarın, yaklaşık 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak ise, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."



