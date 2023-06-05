Apple'ın karma gerçeklik başlığı ekimde seri üretime girecek Apple’ın, WWDC23 etkinliğinde karma gerçeklik gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Şirket, yeni ürünü için ekim ayında seri üretime geçmeyi planlıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Apple'ın, bugün başlayacak WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor.

Apple Reality Pro, ekimde seri üretime girecek

Apple Reality Pro isimli karma gerçeklik başlığı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yatırım şirketi Morgan Stanley’e göre, Apple Reality Pro, ekim ayında seri üretime girecek ve aralık ayında da piyasaya sürülecek.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.

Öte yandan, Apple'ın bir de uygun fiyatlı bir versiyon geliştireceği belirtiliyor. 1500 dolar civarında bir fiyatla satılacağı söylenen bu başlığın 2024’ten önce satışa çıkması beklenmiyor.