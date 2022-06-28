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    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, ocakta geliyor

    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, ocakta geliyor

    Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AR/VR gözlüğünün yapımı neredeyse tamamlandı. Analistlere göre yeni cihaz, ocak ayında karşımıza çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:41
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    Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

    Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

    Apple'dan sanal gerçeklik başlığı

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

    Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

    APPLE VR

    Ocak ayında tanıtılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın AR/VR karma gözlüğünün önemli testleri geçtiğini ve ağustos/eylül ayında seri üretime geçeceğini belirtti. Ayrıca Kuo, cihazın Ocak 2023’te tanıtılmasını beklediğini söyledi.

    Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini de sözlerine ekledi.

    Kuo, Apple’ın gözlüğünün tanıtılmasının ardından birçok firmanın Apple ile yarışmak için AR/VR gözlüklerine odaklanacağını ve bu sayede sektörün hızla gelişeceğini bildirdi.

    spple ar vr

    Apple'ın sanal gerçeklik başlığı neler sunacak

    İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR/AR  başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak. VR başlığın içine, gözlerin hareketini izlemek için sensörler yerleştirilecek.

    Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.


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