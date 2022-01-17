Apple'ın kıdemli çip mimarı Microsoft'a geçti

Apple'a 2019'da katılan ARM çip mimarı Mike Filippo, şirketten ayrılarak Microsoft'a transfer oldu.

Apple, son yıllarda yaklaşık 100 mühendisi Facebook'a kaptırmıştı. Rakip şirketlere daha fazla çalışan kaptırmak istemeyen şirket, geçtiğimiz haftalarda kıdemli çalışanlara 50 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değişen bonus veya hisse verdi.

Görünüşe göre Apple'ın bu politikası pek de işe yaramıyor. Çünkü Apple Silicon işlemcilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan kilit mühendis Jeff Wilcox, geçtiğimiz günlerde eski şirketi Intel'e geri dönmüştü.

BU KEZ MICROSOFT'A KAPTIRDI

Yeni bir rapora göre, Apple'a 2019'da katılan ARM çip mimarı Mike Filippo da gemiyi terk etti ve Microsoft'a transfer oldu.

Mike Filippo'nun, Microsoft'un Azure Donanım Sistemleri ve Altyapısından Sorumlu Başkan Yardımcısı Rani Borkar ile çalışacağı belirtiliyor.

Bu transferle Microsoft, Google ve Amazon gibi güçlü rakiplerin olduğu bulut bilişim pazarında elini güçlendirmiş oldu.