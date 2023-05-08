Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak: Tesla sizi öldürebilir Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Tesla'nın otomatik pilotu hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı kurdu ve marka, Steve Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayar Apple-1 ile sektöre ilk adımını attı.

2016 yılında Tesla satın alan Wozniak, yıl sonunda sözü verilen otomatik pilot için yükseltme paketi satın aldığını, ancak bu paketin yayınlanmadığını söylemiş ve Elon Musk'ı dolandırıcılıkla suçlamıştı.

Tesla hakkında açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Apple kurucusu, yine oldukça sert konuştu.

"Tesla yapay zekası sizi öldürebilir"

Wozniak, yaptığı röportajda, Tesla otomobillerin insanları "öldürmeye" çalıştığını ima ederek şu ifadeleri kullandı: