Apple'ın Lightning girişine bir darbe de Brezilya'dan geldi

Apple'ın Lightning girişine bir darbe de Brezilya'dan geldi

iPhone'larında Lightning yerine USB-C girişini kullanması için baskı gören Apple, Brezilya'da da zor durumda kalabilir.

Avrupa Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltacağını ve müşterilere kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasa, resmen onaylanmıştı.

Yeni karar ile birlikte, AB ülkelerinde satılacak küçük ve orta ölçekli tüm elektronik cihazlarda USB-C bağlantı noktası bulunması zorunlu olacak.

Bu karar, en çok Apple'ı etkiliyor. Çünkü şirket, ürünlerinde genellikle Lightning girişini tercih ediyor.

Brezilya da AB'ye benzer bir karar alabilir

Brezilya'nın telekom düzenleyicisi Anatel, ülkede satılan tüm akıllı telefonlar için USB-C şarj cihazlarını zorunlu hale getirme önerisiyle ilgili bir kamuoyu görüşmesi başlattı.

Anatel, bir blog yazısında “Uluslararası pazarlarda yukarıda belirtilen kararların farkında olan Anatel'in teknik bölümü konuyu değerlendirdi ve Brezilya pazarında uygulama için benzer bir yaklaşımla bir teklif sundu.” dedi. Anatel, halka danışma sürecinin 26 Ağustos'a kadar süreceğini söyledi.