Apple'ın oyunlardan elde ettiği gelir, dev şirketleri geride bıraktı

Apple'ın oyunlardan elde ettiği gelir; Nintendo, Sony, Microsoft ve Activision gibi oyun devlerini geçti.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde mobil oyunlara yönelenlerin sayısında ciddi artışlar yaşandı.

The Wall Street Journal tarafından paylaşılan rapora göre Apple, mobil oyunlar söz konusu olduğunda oyun devlerinden bile daha fazla gelir elde ediyor.

OYUN ŞİRKETLERİNİ GEÇTİ

Rapora göre, 2019 yılında Apple'ın yalnızca oyun tarafından elde ettiği kâr 8.5 milyar dolardan daha fazla. Bu kâr; Nintendo, Sony, Microsoft ve Activision gibi dev şirketlerin toplam oyun gelirinden bile daha fazla.

"Peki Apple bir oyun şirketi olmamasına rağmen, nasıl oyun devlerini geride bırakıyor?" diye bir soru sorabilirsiniz. Bunun tek nedeni, şirketin uygulama mağazası App Store.

Bildiğiniz gibi Apple, App Store üzerindeki satın alımlardan yüzde 30 bir kesinti yapıyor. Hatta bu kesinti, Apple ile Epic Games arasında bir krize yol açmıştı.

Günümüzde mobil oyun sektörü o kadar fazla büyüme gösterdi ki Apple'ın mağazasından yaptığı yüzde 30'luk kesintiler bile oyun devlerinin gelirlerini geride bırakmaya yetiyor.

Oyuncuların, 2020 mali yılında App Store'da mobil oyunlara 45 milyar dolar harcadıkları bildiriliyor. En çok harcama yapılan iki bölge ise Çin ve ABD.