Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon dolara çok yakın

Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon dolara çok yakın

Yıl başından bu yana hisseleri sürekli artan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacak.

ABD merkezli Apple'ın hisseleri son yıllarda yükselmeye devam ediyor. 2019 yılını 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle kapatan teknoloji devi, 2020'nin ağustos ayında ise piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu.

Yeni yıla etkileyici bir başlangıç yapan, ancak mart ayındaki sert düşüşe engel olamayan Apple hisseleri, yeniden yükselişe geçti ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 3 TRİLYON DOLARA ÇOK YAKIN

Apple'ın 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması için hisse fiyatının 182.86 dolar olması gerekiyor.

ABD'li şirketin hisse değeri, dünkü yükselişin ardından 182,13 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şirketin piyasa değeri 2,99 trilyon dolara çıktı.

Gün sonuna doğru yüzde 2 değer kayben hisseler, 175 dolara kadar düştü. Apple'ın şu anki piyasa değeri ise 2,88 trilyon dolar seviyesinde.

Apple'ın 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara yakın piyasa değerine ulaşması sadece 16 ay sürdü. Apple'ın 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara değere ulaşması ise yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

Frank Capital portföy yöneticisi Brian Frank, "Apple, şu anda pazardaki en zengin şirketlerden biri, bu da ABD teknolojisinin dünyadaki hakimiyetini ve yatırımcıların Apple'a ne kadar güvendiğini gösteriyor." dedi.

Apple hisselerinin son 5 yıllık fiyat değişimi:



