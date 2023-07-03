Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doları aştı ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri, geçen yıl ocak ayından bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı.

AA & Ensonhaber

ABD merkezli Apple'ın hisseleri son yıllarda yükselmeye devam ediyor. 2019 yılını 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle kapatan teknoloji devi, 2020'nin ağustos ayında ise piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple'ın hisse değeri, bugün yüzde 1'in üzerinde artarak 193,15 dolara kadar yükseldi.

Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Böylece dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 3,03 trilyon doları buldu.

Şirketin piyasa değeri ilk olarak Ocak 2022'de kısa bir süre 3 trilyon doların üzerine çıkmış ve Apple "3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket" olmuştu.

Analistler, Apple'ın ikinci çeyrekte beklentilerin üzerindeki iPhone satışlarının ve haziran ayında tanıttığı "Vision Pro" başlığı dahil piyasaya sürmeyi planladığı yeni ürünlerinin şirketin ekonomik belirsizliğin olduğu bir dönemde bile dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.